Die selbstbewusste Kommunikationsdesign-Studentin aus Wiesbaden hat gelernt damit zu leben. Mehr als das; am Ende ist sie heute sogar stolz auf ihre „Außenseiterrolle“! Doch bis dahin war es ein langer Weg. Immer wieder gab es Situationen, in denen sie sich gefragt hat, warum sie sich nirgends so wirklich Zuhause fühlt; daran konnte auch eine Reise in die Heimat ihres Vaters, nach Amerika, wenig ändern. Fragen wie, Was bedeutet dasüberhaupt, Zuhause?, werden zum zentralen Bestandteil ihres Lebens. „Dieser Begriff hängt für mich nicht (mehr) unbedingt nur mit einem Ort zusammen. Das man sich irgendwo heimisch fühlt, bezeichnet in meinen Augen eigentlich nur, dass man sich in einer Umgebung befindet, die einem Geborgenheit bietet. Und diese empfindet man, wenn man sich uneingeschränkt entfalten kann. Das Wichtigste für mich sind heute die Menschen, die mich begleiten. Stimmt dieser Part, dann kann Heimat überall sein.“