Wirklich?

Ob UN-Menschenrechtsausschuss, der UN-Ausschuss für bürgerliche und politische Rechte, der UN-Anti-Rassismus-Ausschuss, die Europäische Kommission gegen Rassimus und Intoleranz (ECRI) oder die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA) oder die Bundesregierung, sie alle halten die Methode für unzulässig. Rein rechtlich dürfen Polizisten einen Bürger also nur aufgrund seiner Hautfarbe nicht überprüfen - in der Praxis findet es dennoch ständig statt. Gesetzen oder Gerichtsurteilen zum Trotz.



Hat die Polizei also ein Rassimusproblem?

„Jein“, sagt Alexander Bosch, zuständiger Fachreferent für Polizei und Rassimus von Amnesty International, „vorsätzlich rassistisch handeln tut mit Polizei nicht, aber sie hat ein Problem damit Rassismus zu erkennen.“ So gebe es ein Problem mit Rassismus in der Polizei, aber sie stelle sich diesem nicht. „In Deutschland gibt es latenten Rassismus. Wir sollten einmal offen und vernünftig darüber diskutieren, was Rassismus ist“, fordert Bosch, „Wir sprechen in Deutschland von Rassismus immer nur im Zuge von Rechtsextremismus. Die Mitte der Gesellschaft sei nicht rassistisch, wird gesagt, doch auch hier tummeln sich Stereotype.“