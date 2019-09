Moma-Moderatorin Pareigis reagierte mit weit aufgerissenen Augen und einem fassungslosen Gesichtsausdruck, bevor sie erwidert „Gut, es ist halt ein ärmeres Land“. Was sollte sie machen? Ihre Interviewpartnerin politisch zurechtrücken? Aufklärungsarbeit leisten? Refinery29 hat mit Jana Pareigis gesprochen. „Ich war total perplex in diesem Moment. Aber ich war in meiner professionellen Rolle als Journalistin und habe mich nicht persönlich angegriffen gefühlt, sondern musste sie unterbrechen, um ihre pauschale Aussage einzuordnen. Um klarzustellen, dass das schlichtweg falsch ist, was sie sagte“, erklärt sie uns. So eine Livesendung, in der locker flockig über Weltreisen mit einer Rentnerin geplaudert werden soll, ist vielleicht auch der falsche Rahmen, die große Debatte loszutreten. Außerdem waren sie in Verzug, erklärt Pareigis. Um so wichtiger ist es jetzt, klar zu stellen, dass solche Aussagen weh tun.