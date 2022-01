Warum sind Schwarze Frauen in And Just Like That… nur Requisiten?

Kurz nach dem Höhepunkt von SATC zog ich mit 20 nach New York, aber Carries ganz und gar weiße Großstadtabenteuer machten mich nicht neugierig auf das Leben in der Stadt, im Gegensatz zu Sidney Shaw in Brown Sugar oder der Eröffnungsszene der Mary Tyler Moore Show. Doch als ich mir die Serie 2011 endlich ansah – von der Pilotfolge bis zum Ende der Serie –, verstand ich den Traum, den die Serie zu verkaufen versuchte (und war sogar ganz davon angetan; damals wohnte ich in Harlem): ein charmantes Studioapartment, High-End-Klamotten, feurige Gespräche in Cafés am Morgen nach einer durchzechten Party-Nacht und ein Mann nach dem anderen. In dieser Show stand ein Vierergespann im Mittelpunkt, eine Freundschaftskonstellation, die wir aus Serien wie Insecure zu lieben gelernt haben. Was SATC aber unterscheidet, ist der beachtliche Hauch von Fantasie, den die Sendung an den Tag legt. Denn seien wir mal ehrlich: Niemand außer Carrie könnte sich einen solchen Lebensstil mit dem Gehalt einer freiberuflichen Schriftstellerin leisten. Wirklich haarsträubend ist aber, dass Schwarze Frauen entweder eine dekorative Funktion haben oder – schlimmer noch – gar nicht gezeigt werden. Mir wurde sofort klar, dass ich mir von dieser Serie lieber nicht erhoffen sollte, authentisch dargestellte Schwarze Frauenfiguren zu sehen. Diese Show wurde nicht geschrieben, um ein realistisches Porträt der Bevölkerung in New York wiederzugeben, die bekanntlich sehr vielfältig ist, sondern um weißen Frauen dabei zuzusehen, wie sie Geld in einer von weißen Privilegien geprägten Welt verprassen.