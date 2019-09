Zu den Models gehört auch die 50-jährige April Dawn. Sie hat an dem Shooting teilgenommen, um sich selbst daran zu erinnern, dass ihr Haarausfall sie zu dem Menschen gemacht hat, der sie heute ist. Bei ihr ging es vor 15 Jahren los. Anfangs war sie wütend, verwirrt, verbittert und unsicher. Doch heute geht es ihr viel besser damit. „Alopezie ist meine Superkraft. Sie brachte diesen Teil von mir ans Licht, den ich jahrelang versteckt hatte. Ich habe meine Glatze schon lange vor Black Panther gerockt. Der Weg dahin war nicht leicht, aber erfüllend. Ich bin stolz darauf, heute anderen Betroffenen dabei helfen zu können, sich selbst zu akzeptieren“, so April. Auch sie fand es toll, so viele erstaunliche Frauen beim Shooting kennenlernen zu können. „Wir teilten unsere Geschichten. Wir weinten. Wir lachten. Es war aus so vielen Gründen ein emotionaler, kraftgebender Tag. Mir wurde bewusst, dass wir was unsere persönliche Reise angeht alle an verschiedenen Punkten sind. Und das ist okay.“