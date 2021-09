Alopécie : ces photos célèbrent la beauté des femmes chauves

Si la calvitie touche les femmes dans une moindre propotion et se manifeste le plus souvent après 70 ans, cela peut aussi arriver à des femmes beaucoup plus jeunes, comme le montre ce shooting. Nichola ne le sait que trop bien : elle a commencé à perdre ses cheveux à l'âge de 11 ans. Elle nous raconte : "J'ai commencé à avoir de plus en plus honte de mon apparence et, avec le recul, je pense sincèrement que c'était parce que le monde qui m'entourait me faisait sentir que je devais avoir honte. Il y a tellement d'injonctions qui pèsent sur l'apparence des femmes."