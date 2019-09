Dick Pics sind die ungewollten Kettenbriefe der Neuzeit

„Wenn du diesen Brief nicht an sechs deiner Freunde weiterschickst, dann stirbt dein Meerschweinchen" - erinnert ihr euch auch noch an die Kettenbriefe aus den 90ern? Das war eine Epidemie des Nonsens. Ich habe mich immer geweigert, die Briefe abzuschreiben oder für 50 Pfennig in den Kopierer zu legen und dann weiterzugeben – meinen Haustieren und ich haben es überlebt. Ich musste gerade neulich an den idiotischen Briefverkehr denken, als ich mich mit dem Neuzeit-Kuriosum Dick Pics beschäftigte. Warum? Gemeinsam haben die beiden Phänomene, dass man etwas ungefragt zugeschickt bekommt, auf das man keinen Bock hat. Manche können darüber lachen, anderen ist es unangenehm und die nächsten fühlen sich sogar unter Druck gesetzt, die Kette nicht zu unterbrechen und mitzumachen.