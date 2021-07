Peut-on vraiment devenir riche sur OnlyFans ?

Lorsque Gwen a ouvert son compte OnlyFans en juillet 2020, elle espérait gagner un peu d'argent supplémentaire. Et c'est ce qu'elle a fait - bien que ce soit en fait beaucoup d'argent supplémentaire. Plusieurs mois plus tard, Gwen a des milliers d'abonné·e·s sur OnlyFans et gagne entre sept et dix fois ce qu'elle gagnait sur YouTube et Instagram. Dès le premier mois, Gwen a remboursé sa dette financière et acheté une voiture. Aujourd'hui, elle économise massivement pour pouvoir prendre sa retraite. Ce que Gwen poste varie, mais elle promet deux vidéos par semaine et publie des photos quotidiennement pour ses abonné·e·s. Son contenu va de la masturbation au yoga nu en passant par le sexe avec des hommes et les fans n'en ont jamais assez. Et, honnêtement, Gwen non plus, "C'est assez ridicule de voir combien d'argent on peut gagner", me dit-elle par e-mail. "Je ne m'y fais toujours pas". Lorsque Gwen a accepté de me parler pour cet article, sa seule réserve était qu'elle se sentait trop mal à l'aise pour parler au téléphone, nous avons donc correspondu par e-mail. Elle a mentionné son anxiété sociale sur YouTube à plusieurs reprises et elle se sent chanceuse qu'une plateforme comme OnlyFans existe. Elle écrit : "J'adore pouvoir travailler à la maison, être ma propre boss, être créative avec les scénarios/costumes/cinématographie/technologie, et avoir autant de sexe ! Je ne peux pas vraiment penser à un meilleur travail à ce stade de ma vie, je me sens si chanceuse".