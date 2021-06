Plus tard, les identités butch et fem ont commencé à exister séparément, et les couples butch-fem ne sont plus considérés comme une évidence (les femmes fems se fréquentent parfois, tout comme les femmes butchs ). Si, par le passé, les fems étaient définies par leurs butchs, "fem" est aujourd'hui un terme auquel de nombreuses personnes queer s'identifient, quelle que soit la relation qu'elles entretiennent. Pourtant, il s'agit toujours d'un mot distinctement queer. "Fems. Nous vivons dans des endroits différents. Nous avons des âges différents. Nous avons des identités de genre différentes. Certaines d'entre nous sont des personnes racisées, d'autres sont blanches… La seule chose que nous avons en commun est que nous sommes queer", a écrit Cecelia pour Autostraddle en 2016 . Bien sûr, le sens a un peu changé. Certaines des personnes qui décrivent leurs expériences fems dans la table ronde d'Autostraddle sont des femmes trans, certaines sont non-binaires et d'autres sont bisexuelles. Et cela énerve certaines personnes lesbiennes. Certains groupes de lesbiennes ne sont pas très heureux que le mot se soit étendu à d'autres identités de genre et à d'autres sexualités (y compris les hommes gays). Mais il est indéniable qu'un grand nombre de personnes queer et non-conformes au genre s'identifient désormais comme fem