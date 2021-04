Je suis devenue une cam girl en raison du COVID-19

Pas plus de cinq heures par semaine. Je ne poste qu'une ou deux fois par semaine, donc je pré-enregistre la plupart de mes contenus. Il me faut généralement deux heures pour me préparer. Je me douche, je me rase, j'applique de l' autobronzant , je me coiffe, je me maquille et je passe un peu de temps à essayer de composer de nouvelles tenues. En plus de cela, il faut encore quelques heures pour décider de nouveaux concepts, prendre de bonnes photos, des poses flatteuses. Je filme moi-même le contenu avec mes propres sex toys. Si je suis nue, je ne montre pas mon visage. Mais si je ne donne qu'un teaser, c'est-à-dire si je filme un contenu moins sexuellement explicite, j'y mets mon visage. J'ai récemment acheté une lampe circulaire, ce qui m'aide beaucoup, et je prévois à l'avenir de demander à quelqu'un de shooter pour moi.