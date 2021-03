Le mouvement F.I.R.E. est devenu de plus en plus populaire ces dernières années, en réaction directe, semble-t-il, au fait que le chemin vers la stabilité financière est de plus en plus étroit, pour de nombreux pays notamment les Etats-Unis, dont beaucoup de personnes subissent de plus en plus de pressions économiques en raison de l'augmentation des coûts de l'éducation, du logement et des soins de santé. Avec des décennies de faible croissance des salaires et d'instabilité de l'emploi, de nombreuses personnes vivent dans un état constant de précarité financière et recherchent toutes les astuces disponibles pour assurer leur avenir.