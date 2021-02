Comment j’ai réussi à épargner plus de 80 000 euros à 26 ans

Voir mes parents cumuler chacun deux boulots, mais avoir du mal à finir le mois m'a appris à associer l'argent à la sécurité. Ainsi, mon comportement et mes décisions en matière de dépenses et d'épargne se sont alignés à ce traumatisme financier - je me suis surmenée et j'ai fait preuve d'une frugalité obsessionnelle, pour ensuite craquer et dépenser à outrance pour des choses dont je n'avais pas besoin. On a tou·te·s des histoires comme celle-ci. Vous avez peut-être vu la carte de crédit d'un parent être refusée au supermarché et vous dépensez maintenant excessivement en nourriture parce que vous voulez vous offrir l'abondance de produits alimentaires qui n'existaient pas pour vous quand vous étiez enfant. Ou peut-être que vos parents se disputaient constamment à propos des paiements de factures manqués, et que maintenant vous évitez de parler d'argent avec votre conjoint parce que vous ne savez pas à quoi ressemble une conversation saine sur les finances.