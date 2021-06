Découvrez la méthode Kakeibo : l’art japonais de faire des économies

En d'autres termes, si l'épargne se résume à ce que l'on ne peut pas faire et à ce que l'on ne peut pas avoir, c'est une corvée, et nous allons probablement abandonner. S'il s'agit de budgétiser méticuleusement pour pouvoir faire et avoir ce que l'on veut vraiment, cela devient une perspective beaucoup plus attrayante.