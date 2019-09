Es geht hierbei nicht nur um den sogenannten „male gaze“; dasselbe Gefühl habe ich auch, wenn ich mit einer Frau im Bett bin. Worum es geht ist ein interner Fokus – die Beschäftigung damit, wie mein Gegenüber mich empfindet, anstatt meinen eigenen Gefühlen Aufmerksamkeit zu schenken. Meghan Trainor’s neuer Song „No“ zelebriert das Wort „nein“, aber genau wie ich möchte sie das Wort „nein“ sexy überliefern. „All my ladies, listen up“, singt sie. „If that boy ain’t giving up, lick your lips and swing your hips, girl all you gotta say is no.“ Yes, girl, sei so sexy wie du willst, für dich und dein sexy Selbst. Aber ich frage mich, warum ich nicht das Lippen lecken und Hüften schwingen sein lassen und direkt zum Zurückweisen übergehen kann, oder zum „nicht so“, „Ich habe meine Meinung geändert“ oder „Halte dich von mir fern“.