„Strategische Zustimmung“ – wenn ungewollter Sex zur Überlebensfrage wird

Ein weiteres Problem in diesem Zusammenhang besteht darin, wie wir Geschichten wie die von Philippa interpretieren. Wenn wir ihre Story hören, denken sich vielleicht manche von uns: „Sie hätte doch gar nicht zuzustimmen brauchen.“ Solche Bemerkungen sind nicht nur fehl am Platz, sondern berücksichtigen auch nicht den Kontext, der mitwirkt und eine wesentliche Rolle spielt. „Wenn Menschen von ihren Erfahrungen mit ungewolltem Sex sprechen, sagen andere manchmal Dinge wie: ‚Wie schaffen wir es, ihr klarzumachen, dass sie gar nicht einzuwilligen braucht?‘“, so Bay-Cheng. „Wenn das aber der sicherste Ort ist, an dem sie übernachten kann, dann ist ihr Beschluss doch sehr wohl nachvollziehbar.“ Anstatt die Entscheidungen von Frauen zu kritisieren, sollten wir uns lieber auf die Umstände, die bei der Entscheidungsfindung eine Rolle spielen, konzentrieren. „Es ist alles andere als in Ordnung, einer Frau vorzuwerfen, dass sie sich falsch entschieden hätte, obwohl sie in Wirklichkeit die strategisch gesehen beste Entscheidung in der jeweiligen Situation getroffen hat. Eigentlich sollten wir damit unzufrieden sein, dass sie nicht schon im Vornherein bessere Entscheidungen traf. An diesem Punkt sollten wir eingreifen – und nicht danach, um ihr Verhalten zu verurteilen.“