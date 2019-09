Die erneute Ausschweifung in meine persönliche Töpfchen-Biografie soll deutlich machen, dass wir schon als Kinder die Sprache wie eine Waffe in die Hand gedrückt bekommen, einsatzbereit um die Gleichstellung der Geschlechter zu erledigen. Fotze steht sogar im Duden



Es wäre gelogen zu behaupten, dass es viel mehr Synonyme für den Penis gibt. Doch gelten wenige dieser Bezeichnungen als Schmipfwörter: Fotze, Pussy, Muschi, Möse – weder klingt's schön, noch ist es schön gemeint – deshalb wird die Vagina auch so selten thematisiert. Dr. Klaus Heer schrieb in seinem Buch „WonneWorte": „Wer sich nur maßvoll exponieren möchte, sagt einfach 'zwischen den Beinen'." Das kann es aber auch nicht sein?! Wie habe ich mich aufgeregt, dass selbst in den Büchern von „Shades Of Grey" die Rede von „da unten" ist. Wenn wir das Thema selbst nicht ernstnehmen und die Dinge aussprechen, dann können wir auch nicht erwarten, dass Männer ordentlich damit umgehen. Geschmacklos neben der Vulgärsprache mit den eindeutigen Begriffen finde ich aber auch die sprachlichen Exkursionen in die Kulinarik: Fischbrötchen, Wirsing, Käsetasche, Hamburger oder Pflaume – schmeckt mir gar nicht, wichtige Organe von Erwachsenen so mit Essen zu beschmutzen.