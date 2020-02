Die Erfahrung, die Caroline mit ihrem Ex gemacht hat, ist leider kein Einzelfall. Fast jede siebte Frau in Deutschland mindestens einmal in ihrem Leben Opfer sexueller Gewalt . So ein Vorfall kann sich besonders stark auf das Intimleben der Personen auswirken, meint Psychotherapeutin Dr. Naomi Watkins-Ligudzinska