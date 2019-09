Drei Monate nach diesem Angriff zeigte sich die junge Frau nun erstmals öffentlich in einer italienischen TV-Show. Zunächst ist ihr Gesicht noch von einem Kopftuch bedeckt, als sie dem Moderator Maurizio Costanzo von jenem Vorfall an jenem Tag berichtet. "Du musst das Tuch nicht ablegen", bietet er ihr an. Aber Gessica ist es egal: "Ich möchte, dass Sie sehen, was er mir angetan hat. Das hat nichts mit Liebe zu tun", so das Model.