Für den Traum meines Freundes gab ich meine Karriere auf und zog quer durchs Land – und bereute es sofort

Wir zogen um, weil er eine Arbeit an Land gezogen hatte, die zwei wichtige Kriterien erfüllte: Dieser Job war etwas, wovon er sein ganzes Leben geträumt hatte, und er würde uns beide zumindest für eine Weile über Wasser halten können. Sonst machte aber nichts davon wirklich Sinn. Wir hatten nur vier Wochen Zeit, um zu kündigen, unseren Mietvertrag zu beenden und eine neue Wohnung zu finden. Obwohl ich meinen Job bei einer großen Frauenzeitschrift liebte, wusste ich, dass das alte Klischee zutraf: Wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre, hätte er sofort das Gleiche für mich getan. Und so saß ich mit meiner Chefin in einem fensterlosen Konferenzraum und beklagte mich bei ihr darüber, dass ich mich aufgrund meiner Entscheidung so fühlte, als hätte ich als Feministin versagt. Immerhin würde ich meinen eigenen Traumjob aufgeben, um meinen Partner bei der Umsetzung seines Traums zu unterstützen. Mit einem wissenden Lächeln versicherte sie mir, dass das nichts Ungewöhnliches sei, wenn man in einer ernsthaften Beziehung ist.