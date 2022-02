„Das erinnert mich immer an den Teil in Filmen, in dem sich die Protagonist:innen zusammenreißen und versuchen, ihr Leben wieder in den Griff zu kriegen“, sagt Janna, 32. „Sie machen große Fortschritte bei der Arbeit, treiben auf einmal Sport und ersetzen ‚trashige‘ durch anspruchsvolle Bücher. Dann ist eine Szene zu sehen, in der sie am Schreibtisch zu Abend essen und aus dem Fenster blicken und sehen, wie ihre Freund:innen ohne sie losziehen.“