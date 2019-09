Die Leute, die für Hinge verantwortlich sind, sind so überzeugt davon, dass man online seine wahre Liebe finden kann, dass sie ein Buch darüber geschrieben haben, wie man das anstellt.

Hinge ist eine App, die Tinder in den USA bereits paroli bietet. In Deutschland ist sie bisher noch nicht erhältlich, aber auch das soll sich Medienberichten zufolge künftig ändern. Das Buch verbindet Statistiken über das Online Dating mit wahren Geschichten von Pärchen, die sich über die App gefunden haben. Im Grunde genommen ein How-to Guide übers Online Dating.