Small Talk adé: Seit der Pandemie ist Oversharing angesagt

Cargill glaubt nicht, dass unsere Tendenz zum Oversharing von Dauer sein wird. Für sie ist dieses Phänomen eher ein Symptom für den Übergang zu einer neuen Normalität. „Ich glaube, dass es sich dabei nur um eine Übergangserscheinung handelt“, sagt sie. „Wir mussten uns zuerst an die Pandemie gewöhnen, und jetzt versuchen wir, uns auf die Zeit danach einzustellen. Das passiert nicht einfach so von heute auf morgen.“ Oversharing an sich ist ja auch nicht einmal etwas Schlechtes, sagt sie. Wenn wenn du dem Ganzen aber ein Ende setzen willst, kann es laut Cargill hilfreich sein, dich zu fragen, warum du so viel mit anderen teilst. „Was ist das Ziel, das du damit verfolgst? Hattest du vielleicht in der Vergangenheit irgendwann einmal das Gefühl, nichts zu sagen zu haben, entweder in deiner Kindheit oder während der Pandemie? Fühlst du dich möglicherweise nicht gesehen oder gehört? Hast du den Anschluss verloren? Was willst du durchs Oversharing erreichen?“ Sobald du einige Antworten auf diese Fragen hast, kannst du über alternative Möglichkeiten nachdenken, um diese Bedürfnisse zu erfüllen. „Wenn es dir an Verbundenheit mangelt, solltest du dich mit deinen Freund:innen verabreden und mehr Zeit mit ihnen verbringen – vorausgesetzt, du fühlst dich wohl mit dieser Entscheidung“, sagt sie. „Was ich festgestellt habe, ist, dass Oversharing meist auf einen Mangel an solcher gemeinsamen Zeit zurückgeführt werden kann.“