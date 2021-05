Back to normal – wie du dich wieder daran gewöhnst, unter Leuten zu sein

Anstatt diese Umstellung als Herausforderung zu sehen, sollten wir sie als wertvolle Gelegenheit betrachten, unsere Grenzen neu zu entdecken, uns das zu gönnen, was wir während des Lockdowns doch so vermisst haben und wieder zu lernen, einander zuzuhören. Kate Murphy, Journalistin und Autorin von You're Not Listening: What You're Missing and Why It Matters weist darauf hin, dass es in Hinblick auf Geselligkeit und Zuhören „nichts Besseres als einen Entzug gibt. So lernen wir, das, was wir eine Zeit lang nicht hatten, zu schätzen. Wenn alles wieder seinen normalen Lauf nimmt, werden wir Traditionen des gegenseitigen Zuhörens wiederaufleben lassen.“ Die Fähigkeit des Zuhörens aufrechtzuerhalten und wiederzubeleben – selbst in Zeiten von Social Distancing –, kann ein Weg sein, um soziale Milieus viel einladender zu machen, als sie es vor der Pandemie waren. Das wiederum kann uns helfen, die kollektive Trauer, das Trauma und die Hoffnung in Bezug auf 2020 zu verarbeiten.