„Heutzutage prasseln so viele Informationen auf uns ein, so viele Reize. Schau dir nur mal an, wie wir mit unseren Lieben kommunizieren: Wir hören eigentlich nur so halb zu und lesen gleichzeitig Nachrichten auf dem Handy”, so Dr. Sanam Hafeez , eine Neuropsychologin und Professorin an der Columbia University. „Wir haben das Gefühl, immer über alles informiert sein zu müssen und springen gedanklich von einem Thema zum nächsten – als würden wir mit einer Fernbedienung den Sender wechseln”.