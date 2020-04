Hier kannst du Mundschutz-Masken kaufen, die alles andere als langweilig sind

Nachdem Sachsen schon am 20. April vorgelegt hat, sind spätestens ab kommenden Montag in jedem Bundesland das Tragen von Community-Masken in der Öffentlichkeit Pflicht. Doch auch wenn sich alle Länder mit der Pflicht einig sind, gibt es doch verschiedene Regelungen bei der Durchführungen. Während die Bürger*innen in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel nur im Nahverkehr einen Mundschutz tragen müssen, soll man sie in Hamburg, Bayern und Niedersachsen auch zum Einkaufen tragen. Der Grund, warum Masken jetzt doch von allen getragen werden sollen, ist einfach: Dadurch soll die Gefahr, andere durch die eigenen Atemtröpfchen zu infizieren, minimiert werden.