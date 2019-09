Von unseren Omas bis hin zu Pariser It-Girls (wer hätte gedacht, dass die beiden mal in einem Satz landen) tragen im Moment alle Seidentücher. Das Accessoire an sich gibt es zwar schon sehr lange, aber durch die Wiederentdeckung des 90er-Looks feiert es aktuell ein Comeback. Und das finde ich persönlich grandios! Schließlich gibt es die zarten Schals in den verschiedensten Formen, Farben und Preisklassen, so dass so gut wie jede*r den Microtrend mitmachen kann. Außerdem kannst du mit ihm deinem Outfit ganz easy einen verspielten oder auch einen eleganten Twist verpassen – je nachdem welches Modell du wählst.