Als Berlinerin auf der Wiesn: So war mein erstes Oktoberfest

Ich bin gebürtige Berlinerin und ehrlicherweise stolz darauf. Doch ich habe auch ein Jahr meines Lebens in München verbracht. Am Weißwurst-Äquator, wo die Uhren noch etwas anders zu ticken scheinen und die Wiesn das absolute Highlight des Jahres ist. Und so stürzte ich mich ins Abenteuer. Was im Klartext bedeutete, dass ich mir erst einmal ein „g'scheites“ Dirndl zulegen musste. „In normalen Sachen kannst du nicht auf die Wiesn gehen“, erklärten mir meine Münchner Mädels damals. Also ging es in einen Shop, um das richtige Modell zu finden. Schnell hatte ich meinen Favoriten auserkoren. Ein schwarzes Dirndl mit rot-weißer Blumenstickerei. Fertig! Dachte ich zumindest.