Und ist noch nicht alles: Bis Nylon abgebaut ist, dauert es bis zu 30 Jahre! Das bedeutet, selbst die Strumpfhose, die du zur Schuleinführung anhattest, existiert noch irgendwo auf dieser Welt! Gruslig, oder?Zwar kann es auch ein Vorteil sein, dass Polyamid und Polyester so langlebig sind, aber im Fall von Strumpfhosen kommt dieser leider nicht zum Tragen – oder wie lange halten die Dinger bei dir? Eben. Für die Ewigkeit werden sie jedenfalls nicht gemacht, was für die Wirtschaft natürlich super ist, denn so kaufen wir immer wieder neue nach. Geplante Obsoleszenz , nennt man das, wenn Dinge absichtlich so produziert werden, dass sie (schnell) kaputtgehen. Das Prinzip gibt es schon seit dem Jahr 1924, als die Glühbirnenhersteller weltweit gemeinschaftlich beschlossen, die Brenndauer der Birnen von 2500 auf 1000 Stunden zu verkürzen. Ähnlich sieht es bei der Nylonstrumpfhose aus: Zwar gibt es längst Patente für langlebige Modelle, aber die will natürlich niemand verkaufen – obwohl die Produktion dieser „Superstrumpfhosen“ noch nicht mal teurer wäre als die der normalen. Also landen laut The Legwear Co. jährlich 130.000 kg an Strumpfwaren im Müll. Das entspricht 285 Boeing A380s.