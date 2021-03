Hey Introvertierte, wie geht’s euch nach einem Jahr in Selbstisolation?

Und für manche Introvertierten ging es das ganze Jahr so weiter. Lindsey Evans vom Podcast I Just Don’t Have Time For erzählt uns, dass sie es genoss, nicht dauernd von Leuten umgeben zu sein. „ Ich liebe es, von zu Hause aus zu arbeiten und finde es toll, dass sich die meisten Leute beim Einkaufen an den Mindestabstand halten“, sagt sie. „Dabei habe ich kaum das Gefühl, jetzt irgendwas zu verpassen. Im dritten Monat der Selbstisolation wurde ich definitiv irgendwann ein bisschen unruhig, aber je mehr Zeit vergeht, desto mehr genieße ich es, mir das Theater sozialer Interaktionen zu sparen, in denen ich mich unwohl fühle.“