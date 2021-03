Il ne faut pas oublier non plus que les interactions sociales virtuelles peuvent être tout aussi énergivores que les interactions IRL pour certain·e·s introverti·e·s. "La charge de travail a augmenté, il y a des réunions Zoom en permanence, et même des événements sociaux Zoom", explique Laurie Helgoe, docteur en psychologie clinique, professeure associée de sciences du comportement à la Ross University School of Medicine, et autrice de Introvert Power : Why Your Inner Life Is Your Hidden Strength . "Il y a beaucoup de stimulation qui découle de la pandémie. C'est un type de stimulation différent, et cela a donc été un véritable challenge". C'est pourquoi certain·e·s introverti·e·s se sentent toujours épuisé·e·s socialement.