La fin de 2019 et le début de 2020 ont été marqués par la maladie pour moi. J'ai passé six mois au lit en raison de la progression de ma maladie chronique . La plupart du temps, j'étais seule et pourtant, ce n'est que lorsque j'ai commencé à me sentir mieux que la solitude a commencé à vraiment s'installer. Je vis actuellement dans un pays différent de celui de la plupart de mes ami·es. Je ne pouvais pas leur rendre visite pour cause de maladie et je n'avais pas l'énergie nécessaire pour garder activement le contact. Lorsque la pandémie a frappé, j'étais déjà en arrêt de travail depuis de nombreux mois et la stimulation intellectuelle et créative que je recevais dans mon boulot me manquaient. J'ai vite compris que ma solitude était définie par ce manque de stimulation et de connexion que m'apportaient mes ami·es et collègues. Je me suis rendu compte que j'étais intellectuellement seule - et cela n'a été qu'exacerbé par la crise du coronavirus.