Les jeunes n'ont jamais été aussi seuls. C'est ce que disent en tous cas de plus en plus d'études : comparé aux personnes de plus de 64 ans, les 16-24 ans avouent se sentir régulièrement seuls ou délaissés. Et cela aurait des conséquences désastreuses sur leur santé mentale. Une étude récente menée sur plus de 2000 sujets montre d'ailleurs que les personnes isolées auraient deux fois plus de chances de développer une anxiété ou dépression voire des comportements destructeurs et suicidaires. Les chances sont aussi grandes qu'une personne isolée ait tiré la sonnette d'alarme auprès de son généraliste au cours de ces derniers mois, souvent sans qu'elle ne soit réellement prise au sérieux. D'autant que le lien entre maladies mentales et solitude est une relation réciproque : certains tombent en dépression parce qu'ils sont isolés, et d'autres parce qu'ils « s'isolent », souvent parce qu'ils ont du mal à entretenir des relations avec les autres.