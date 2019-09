Ich habe schon, seit ich ein Teenager war, psychische Probleme. Das erste Mal darüber geredet habe ich allerdings erst mit Anfang 20, als ich zur Uni ging und die Einsamkeit zuschlug. Ich verbrachte damals sehr viel Zeit allein und hatte großes Heimweh. Ab dann wurde alles nur noch schlimmer. Jetzt lebe ich allein in London und fühle mich isolierter denn je. Es gab immer mal wieder Zeiten, in denen ich mich einsam fühlte – aber London ist eine ganz andere Hausnummer. Es ist einer der einsamsten Orte der Welt, wenn du kaum Freund*innen und keine Familie um dich herum hast. Alle leben ihr schnelllebiges, aufregendes Leben. Alle wissen, was sie machen und wo sie hinwollen. Nur ich nicht. Zumindest fühlt es sich so an. Es klingt wie ein Klischee, aber die Menschen hier sind nicht gerade freundlich. Die meisten schauen dich noch nicht mal an. In Manchester, wo ich früher mal gelebt habe, sprechen dich die Leute sogar an und wünschen dir einen guten Morgen. Wenn dir diese grundlegenden menschlichen Interaktionen fehlen, ist es noch schwieriger, mit der Einsamkeit und ängstlichen Gefühlen zu leben.