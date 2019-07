On compte parmi les sujets de conversation légers le temps, le trajet en métro, la journée de travail... Les sujets plus profonds sont nos désirs, nos vulnérabilités, nos rêves… Pour ce qui est du networking, on a tendance à s’en tenir aux sujets légers. Je ne dis pas qu’il faudrait parler de ses peurs les plus profondes avec une personne que l’on vient de rencontrer, mais montrer de l’intérêt pour d’autres aspects de leur vie en posant des questions plus réfléchies permettra 1) d’obtenir plus d’informations sur cette personne et 2) de créer un lien plus profond. Chaque jour, je me demande comment aborder la conversation. Je vais me demander si j’ai envie d’approfondir les liens avec cette personne. S’il s’agit de mon comptable, peut-être pas.