Au lieu de considérer cette situation comme un problème, nous devrions y voir une opportunité de redécouvrir nos limites, de découvrir ce qui nous a manqué dans la vie sociale et d'apprendre à écouter l'autre à nouveau. Kate Murphy est journaliste et auteur de You're Not Listening : What You're Missing and Why It Matters . Elle fait remarquer à R29 qu'en matière de relations sociales et d'écoute, "il n'y a rien de tel que la privation pour vous faire apprécier ce que vous avez perdu". En conséquence, on assiste à une résurrection des traditions consistant à écouter les histoires des uns et des autres." Maintenir et raviver les capacités d'écoute, même dans un contexte de distanciation sociale, peut être un moyen de rendre les environnements sociaux beaucoup plus attrayants qu'ils ne l'étaient avant la pandémie. Cela peut ensuite nous aider à surmonter le chagrin, le traumatisme et l'espoir collectifs de 2020.