Was wurde eigentlich aus den Turbo-Beziehungen vom Lockdown-Beginn?

Ich lernte seine Mutter letzten Sommer kennen – als es noch möglich war, sie zu besuchen. Das war ein wichtiger Moment für mich und ein großer Schritt dafür, dass mein Freund und ich damals erst so kurz zusammen waren. Da aber niemand vorhersehen konnte, wie sich die Pandemie weiterentwickeln und was sie sonst noch mit sich bringen würde, wollten wir auf Nummer sicher gehen. Unsere Beziehung hatte ja bereits einige andere Herausforderungen bewältigt: Mein Freund hatte schon mein Erbrochenes aus der Schublade meiner Mitbewohnerin für mich wegputzen müssen (weil ich in meinem betrunkenen Zustand gedacht hatte, dass sich diese Schublade besser fürs Übergeben eignen würde als der Teppich), während ich bereits seine mormonischen Großeltern bei einem Ausflug kennengelernt hatte. Dieses Treffen würde mich also nicht so leicht aus der Bahn bringen.