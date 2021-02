Wir haben uns 2 Monate nur online gedatet – das kam dabei raus

J: „Ich verliebe mich auch nicht super schnell. Wenn ich ein Commitment eingehe, dann muss sich das auch lohnen. Das ist auch das Gute an OKCupid: Man hat mehr Optionen, es bietet schon mehr Substanz. Bei anderen Plattformen hat man nichts als Fotos, aufgrund derer man sich entscheiden muss, ob man die Person mag oder nicht. Oft gibt es da ja auch so Wackelkandidaten. Mir hat sehr geholfen, in den Fragebogen gucken zu können und einen wirklichen Eindruck zu bekommen, wie diese Person so drauf ist. Zum Beispiel gab es da die Frage: „Are you in favor of Angela Merkel?“ Das fand ich spannend. Wenn man dann sieht, dass man „nur“ 40 Prozent Match mit jemanden hat, überlegt man vielleicht, ob man die Person wirklich näher kennen lernen will. Bei uns waren es glaub ich 93 Prozent. Aber trotzdem ließen wir es erstmal langsam angehen und trafen uns erstmal nicht. Das hatte natürlich mit Corona zu tun, aber nicht nur.“