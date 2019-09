Meine ersten Worte waren, der Reihe nach: Mama, Papa, Wurst. In der bayerischen Provinz großwerden, das heißt, mit Fleischwaren in Hülle und Fülle großwerden. Gab es kein Weißwurstfrühstück, dann gab es Mamas Rührei mit Sucuk und auf dem Pausenhof wurde unter der Hand das lausige Käsebrot gegen das Salamibrot von Susi eingetauscht. Zum Schlachttag des Schützenvereins zu gehen war so selbstverständlich wie von Elisabeth, der netten Verkäuferin der Dorfmetzgerei, eine Scheibe Gelbwurst in die kleinen Kinderhände gedrückt zu bekommen. Der Vegetarier war ein Fabelwesen, über das zwar hinter vorgehaltener Hand getuschelt wurde, das aber auf dem Land noch nie jemand mit eigenen Augen erblickt hat. Auf Kindergeburtstagen gab es Halsketten aus kleinen Wiener Würstchen oder matschige Cheeseburger in der Juniortüte. Mein Lieblingstier war einst der Mettigel, bis zu jenem Tag, als ich aufgehört habe, Fleisch zu essen.