5 Lektionen die ich gelernt habe, als meine Ehe am Boden war

Es klingt einfach, aber dennoch gibt es viele Paare, die sich gegenseitig nicht den gebührenden Respekt erweisen. Sean und ich haben vor langer Zeit beschlossen, keine Witze über den anderen zu machen und uns auch nicht gegenseitig zu beleidigen – selbst im Scherz würden wir nie sowas wie „Dummkopf“ oder „Blödie“ sagen. Wie wichtig dieser Pakt ist, ist mir er dann wirklich bewusstgeworden, als unsere Beziehung am Boden war. In den ersten Jahren war es einfach, respektvoll miteinander umzugehen. Die Liebe war schließlich noch frisch und unser Verhalten spiegelte unsere Gefühle wider. Warum hätte ich mich über ihn (vor Freund*innen) lustig machen sollen? Ich liebe diesen Typen doch! Es gab keinen Grund, Scherze auf seine Kosten zu machen. Doch als es mit der Beziehung dann bergab ging, machte ich mich ständig über ihn lustig. Das war meine Art Dampf abzulassen. Wirklich besser ging es mir danach jedoch selten. Im Gegenteil: Jedes Mal, wenn ich etwas Negatives, Rachsüchtiges oder Gemeines über meinen Ehemann gesagt hatte, fühlte ich mich schrecklich. Selbst in Zeiten, in denen ich nicht mal mehr im selben Raum sein konnte wie er, ging es mir schlecht, nachdem ich ihn beschimpft hatte – auch, wenn ich es hinter seinem Rücken getan hatte. Es tat mir weh, so negativ gegenüber der Person zu sein, mit der ich verheiratet war. Als wir dann irgendwann beschlossen, uns noch eine Chance zu geben und an unseren Problemen zu arbeiten, habe ich viel Zeit damit verbracht, mich für Dinge zu entschuldigen, von denen mein Mann noch nicht mal etwas wusste. Das fühlte sich eigenartig, aber gleichzeitig auch sehr gut an.