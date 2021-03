Daten als Alleinerziehende: Stimmen die Horrorgeschichten?

Der Expertin zufolge sind alleinerziehende Mütter manchmal in ihren eigenen Ängsten gefangen – sei es die Angst, dass sich niemand mit ihnen verabreden will oder die Angst, dass sie für immer partnerlos bleiben werden. Es gilt, die negativen Stimmen im Kopf zum Schweigen zu bringen, die dich zu überzeugen versuchen, dass dein:e Partner:in nur auf Gelegenheitssex aus ist oder wegrennen wird, sobald er oder sie deine Kinder trifft. „Es gibt Menschen auf dieser Welt, die uns lieben wollen, weil wir liebenswert sind“, sagt Lamb. Wenn du den negativen Stereotypen in Bezug auf das Daten als Alleinerziehende:r Glauben schenkst, schaffst du so nur eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. „Wenn du davon ausgehst, dass niemand den Wunsch hat, deine Kinder kennenzulernen oder Vater zu werden, oder sich je in dich verlieben wird, weil du alleinerziehend bist, dann werden deine Befürchtungen Wirklichkeit werden“, sagt Shearer. Es ist notwendig, deine Erwartungen zu verändern und zu erkennen, dass sich Leute so oder so immer noch zu dir hingezogen fühlen werden.