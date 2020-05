6 Tipps, damit euer erstes Date trotz Selbst-Isolation perfekt wird

Ja, auch ein Google-Hangout-Date kann für Schmetterlinge im Bauch sorgen – das habe ich am eigenen Leib erfahren. Wenn das in der echten Welt passiert, würdest du deinem Date sicher einen Gutenachtkuss geben. Aber was machst du mit deinen Gefühlen und deinen Bedürfnissen in der virtuellen Welt? Jemanden über die Webcam eine Kusshand zuzuwerfen, kann sich süß anfühlen, aber auch irgendwie peinlich – besonders, wenn du dein Gegenüber nicht gut kennst. Sollte das also nicht so dein Ding sein, empfiehlt DeGeare auf süße Worte zurückzugreifen. Du kannst zum Beispiel sowas in der Art sagen wie „Ich hatte echt viel Spaß mit dir! Ich wünschte, ich könnte dir jetzt einen Gutenachtkuss geben“. In diesem Fall sagen Worte eben doch mehr als Taten.