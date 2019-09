Warum mir die Vorstellung, für immer alleine zu bleiben, keine Angst mehr macht

Wir, die Generation der 18- bis 34-Jährigen, sind in dem Glauben groß geworden, dass wir für Engagement und Arbeit belohnt werden – ich meine, gab es vorher jemals Siegerurkunden für die bloße Teilnahme an einem Sportwettbewerb? Doch die Wahrheit sieht (mittlerweile) anders aus. Nach den ersten Jahren im Job winkt nicht mehr zwangsläufig ein Kleinwagen. Nach dem Berufsleben erwartet einen nicht unbedingt die existenzsichernde Rente. Es ist durchaus möglich, sich dumm und dämlich zu arbeiten, und am Ende keine Anerkennung dafür zu erhalten. Das trifft für mich auch auf mein Liebesleben zu. Das heißt nicht, dass ich nie wieder in einer Beziehung sein werde. Es heißt aber: Ich könnte mich schon übermorgen Hals über Kopf verlieben, mich mit Zeit und Emotion hingeben, jahrelang in Zweisamkeit verbringen und am Ende doch wieder alleine da sitzen. Irgendwo passiert das jeden verdammten Tag.