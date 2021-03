Alleinerziehend heißt nicht „allein“, lehrte mich die Geburt meiner Tochter

Mit 30 hatte ich einen Bestseller geschrieben, war Mitbegründerin einer Organisation, die Mädchen beibringt, Führungsqualitäten zu entwickeln, und reiste durchs Land, um Vorträge darüber zu halten, wie man Töchter zu selbstbewussten Individuen aufzieht. Ich hatte eine Wohnung in Brooklyn. Ich nahm mir ein Taxi, wann immer ich wollte. Ich kaufte unnötiges Zeug, wenn mir danach war, betrank mich und ließ die Sachen dann auf dem Rücksitz des Fahrzeugs liegen. Während Frank Sinatras „New York, New York“ der passendste Soundtrack zu meiner Karriere gewesen wäre („If I can make it there, I can make it anywhere“, zu Deutsch: „Wenn ich es hier schaffe, kann ich es überall schaffen“), fasste „Another One Bites the Dust“ (zu Deutsch: „Und wieder beißt jemand ins Gras“) mein Liebesleben am besten zusammen.