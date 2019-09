Du möchtest aufhören, immer alles auf später zu verschieben, deine Karriere vorantreiben und trotzdem früher zuhause sein? Da wir uns das alle wünschen, haben wir uns an die Meisterin des Fachs gewandt, die uns auf den richtigen Weg bringen soll.



Julie Morgenstern gilt als die Königin, wenn es darum geht, das Leben der Menschen in geregelte Bahnen zu leiten. Nachdem wir mit ihr gesprochen haben, haben wir das Gefühl die richtige Formel dafür gefunden zu haben. Morgenstern hat die größten Hürden und Fehler analysiert, die uns allen unterlaufen und uns eine Liste vernünftiger Tipps zur Verfügung gestellt, die uns dabei helfen können, voranzukommen und dennoch pünktlich (oder früher) zuhause zu sein. Keine nächtlichen Überstunden vor dem Computer mehr oder unausgeschlafene Morgen, an denen uns auch die größte Tasse Kaffee nicht bewegungsfähig machen kann.



In diesem Artikel haben wir Julies magische Formel in 15 einzelne Veränderungen unterteilt, die du noch heute vornehmen kannst. Die „Work-Life-Balance” ist kein Mythos – wir haben funktionierende Strategien gefunden und wir werden nie wieder in alte Muster zurückfallen. Und das kannst du auch erreichen!