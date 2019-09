15 Dinge, die eine Alleinerziehende dir sagen will

6. „Ihr ruht euch ja nur aus in der sozialen Hängematte!“ ist dermaßen absurd, ich sollte mich eigentlich stellvertretend für alle Alleinerziehenden totlachen. Denn wir leiden unter chronischer Finanznot und haben so gut wie keine Zeit für uns selbst. Schon gar nicht, um in irgendwelchen Hängematten herumzuliegen.