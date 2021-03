Es kann viele Gründe dafür geben, warum jemand eine Weile weg vom Dating-Markt gewesen ist. Vielleicht war die Person in Frage in einer langjährigen Beziehung, die gerade zu Ende gegangen ist. Möglicherweise wurde sie in ihrer letzten Beziehung so sehr verletzt, dass sie eine längere Pause einlegen wollte. Vielleicht fühlte sie sich als Single auch bloß richtig wohl oder hatte einfach keine Zeit fürs Daten . Was auch immer dahintersteckt, es kann beängstigend sein, sich wieder hinauszuwagen, wenn deine letzte erste Verabredung schon einige Jahre zurückliegt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit bist du etwas aus der Übung. Was das Ganze aber noch beängstigender macht, ist, dass sich die Dating-Welt in deiner Abwesenheit möglicherweise komplett verändert hat. Wir haben uns an verschiedene Expert:innen gewandt, um herauszufinden, wie sehr sich das Daten in den letzten Jahren geändert hat und was du wissen solltest, wenn du wieder damit beginnen möchtest.