Warum ich es liebe, Single zu sein

Wenn mir Leute sagen, dass sie mich gerne in einer Beziehung sehen wollen, dann weiß ich, dass das Quatsch ist. Was sie eigentlich meinen: Sie wollen mich verheiratet sehen. Denn wenn es wirklich um Beziehungen ginge, hätten sie bemerkt, dass ich schon längst in Beziehungen stecke. In vielen sogar! Ich habe das Glück, mehr Freunde zu haben, als ich zählen kann. Ich stehe sämtlichen Cousinen und Cousins näher, als so manch einer seinen Geschwistern, und zu meinen Eltern habe ich auch einen guten Draht. Ich habe beste Freundinnen aus Schulzeiten, die für mich eher Schwestern sind. Und all diese Beziehungen sind mir wichtig. Sie sind echt, tiefgründig, leidenschaftlich und liebevoll. Sie sind mein Rückgrad und mein Sicherheitsnetz. Sie machen mich glücklich und sie bedeuten auch Arbeit – so, wie alle Beziehungen.