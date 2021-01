Wie oft sollten wir unsere Gesichtsmasken waschen?

Deine wiederverwendbare Stoffmaske kannst du übrigens so waschen wie jedes andere Kleidungsstück auch: Ab in die Waschmaschine damit, oder wasche sie mit Seife und Wasser von Hand. Am besten verwendest du bei der Wäsche heißes Wasser und sorgst mit einer entsprechend hohen Temperatur beim Trocknen dafür, dass sie nach der Wäsche nicht allzu lange nass ist. „Seife zerstört das Coronavirus richtig gut“, betont Rivera. „Du brauchst also keine extremen sterilisierenden Wirkstoffe für die Wäsche, um das Virus abzutöten.“