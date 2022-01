Es gibt eine Zeile von der Dichterin Mary Oliver , zu der ich immer wieder zurückkehre. Sie hebt hervor, dass wir nur ein Leben haben und wie kostbar es ist und fragt, was wir daraus machen wollen. Meine Antwort lautet: mit Liebe zu leben, die bei mir beginnt, aber kein Ende hat. Sie frei und furchtlos zu geben, obwohl – oder gerade weil – ich weiß, was danach kommen kann. Ich will ein Leben, in dem ich weiterträume, hoffe und lerne; ein Leben, in dem ich auch auf wackeligem Grund sicher stehe; ein Leben, in dem ich meinem Geist und meinem Herzen erlaube, unbelastet zu sein. Denn schließlich fängt Liebe bei uns selbst an.