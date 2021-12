Ist Tagträumen sinnvoll oder als Warnsignal zu verstehen?

Unzählige Gedanken schwirrten in meinem Kopf herum. Sie waren so lebhaft, dass ich alle Ängste in Zusammenhang mit den Infektionsraten zu Hause für eine Weile beiseiteschieben konnte. Gleichzeitig erlaubten sie es mir, alles zu verarbeiten, was in letzter Zeit in meinem persönlichen Leben und um mich herum passiert war: von Trennungen bis zu dem sehr beunruhigenden Bericht des IPCC über den Klimawandel